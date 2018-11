Aegon wil door met Wynaendts als topman

Gepubliceerd op | Views: 794 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar Aegon wil topman Alex Wynaendts langer aan zich binden. De raad van commissarissen stelt voor Wynaendts op de algemene aandeelhoudersvergadering in mei 2019 voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen.

De raad van commissarissen merkt op dat Wynaendts volgend jaar opgaat voor zijn laatste termijn. Tijdens die periode zal een zorgvuldig proces worden opgestart om ,,samen met hem een opvolger aan te wijzen''.

Wynaendts is in 1997 bij Aegon in dienst gekomen en werd in 2003 lid van de raad van bestuur. In april 2007 werd hij benoemd als operationeel directeur en een jaar later als topman. Hij is momenteel de op vier na langstzittende topman van een AEX-bedrijf.