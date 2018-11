'Brexit en resultaten domineren beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag wat hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine winsten beginnen. Alle ogen zijn gericht op de ontwikkelingen rond de brexit-deal. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalberichten van NN Group, SBM Offshore en VolkerWessels.

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de voorwaarden van het vertrek van de Britten uit de EU. De Britse premier Theresa May heeft de steun van haar kabinet voor het principeakkoord, maar moet donderdag het Britse parlement te woord staat. Het is nog onduidelijk of ze daar kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. Ook de lidstaten en het Europees Parlement moeten het brexitakkoord goedkeuren.

Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) wist zijn resultaat in het derde kwartaal te verbeteren. Vooral met de Nederlandse niet-levensverzekeringen werden goede prestaties behaald. Ook kostenbesparingen droegen bij aan het resultaat.

Positiever

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is iets positiever geworden over zijn winst in heel 2018. De verwachting voor het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt opwaarts bijgesteld naar meer dan 750 miljoen dollar, terwijl eerder op ongeveer dat bedrag werd gerekend. De omzetprognose van circa 1,7 miljard dollar blijft gehandhaafd.

VolkerWessels zag de nettowinst in de eerste negen maanden met 15 procent dalen. In het derde kwartaal werd een voorziening genomen van nog eens 5,5 miljoen euro op het sluisproject in IJmuiden. Eerder schreef de bouwer al tientallen miljoenen af op het OpenIJ-dossier, net als partner BAM. De extra kosten voor VolkerWessels komen dit jaar al uit op 37,5 miljoen euro.

Aandelen

De aandelen van olie- en gasconcern Shell geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Ook roestvrijstaalmaker Aperam noteert ex-dividend. Galapagos zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport van Raymond James, waarin het biotechnologiebedrijf een 'strong buy'-advies kreeg. Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor luchtvaartcombinatie Air France-KLM naar kopen.

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Het bedrijf kocht woensdag op de beurs 913.179 aandelen te kopen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf al 11,6 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent.

AEX-index

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 527,14 punten en de MidKap daalde 1 procent tot 724,61 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. Ook Wall Street deed een stap terug.

De euro was 1,1335 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 56,33 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer en werd verhandeld voor 66,41 dollar per vat.