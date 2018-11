Gepubliceerd op | Views: 530

SAN FRANCISCO (AFN/DPA) - Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app, heeft het verlies in het derde kwartaal verder zien groeien. En hoewel de boekingen voor de ritten- en bezorgdiensten met 6 procent stegen, wist de onderneming wederom op kwartaalbasis geen dubbelcijferige groeicijfers neer te zetten.

Uber is als privaat bedrijf niet verplicht om de boeken te openen, maar geeft sinds vorig jaar geselecteerde cijfers vrij. Dat doet de onderneming in aanloop naar een mogelijke beursgang in 2019. Naar verluidt zou Uber daarbij momenteel mikken op een debuut in de eerste helft van het jaar. De waarde van Uber is ongeveer 76 miljard dollar.

De afgelopen meetperiode, die eind september eindigde, zette Uber een verlies in de boeken van 1,1 miljard dollar. Dat is 20 procent meer dan een verslagperiode eerder. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is overigens wel sprake van een daling van het negatieve resultaat. Destijds rapporteerde de onderneming een recordverlies, in de nasleep van het vertrek van oprichter en voormalig topman Travis Kalanick.

Boekingen

De bruto boekingen dikten dus met 6 procent aan tot 12,7 miljard dollar. Het is het derde kwartaal op rij dat de groei op kwartaalbasis onder de 10 procent blijft. Eind 2016 groeide het aantal boekingen nog met 30 procent en begin vorig jaar werd ook nog duidelijk dubbelcijferige groei gehaald.

Het aangepaste verlies voor onder meer rente, belastingen en afschrijvingen kwam uit op 592 miljoen dollar. Dat is minder dan het negatieve resultaat van 614 miljoen dollar een kwartaal eerder en 1 miljard dollar een jaar terug. De omzet van Uber kwam in de verslagperiode uit op bijna 3 miljard dollar. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder en bijna 40 procent dan een jaar terug.