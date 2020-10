AEX stevent af stevig dagverlies

Frankrijk zet hakken in het zand, Macron klaar voor no deal-Brexit15 oktober 2020 15:51Laatste update: 15 minuten geledenDe Franse president Emmanuel Macron heeft bij aanvang van de EU-top in Brussel gezegd dat zijn land klaar is voor een no deal-Brexit. Macron weigert de Franse vissers in de steek te laten op het gebied van het heikele onderhandelingspunt visserij. Nederland, Duitsland, Spanje en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen lieten zich donderdag diplomatieker uit.Kijk nou, Frankrijk ligt meer dwars dan de VK. Wat een stoere taal van Macron. Frankrijk wil geen buiging maken. Typisch een Franse eigenschap. Jammer zo’n mentaliteit hoor. Dezelfde vissers hebben het korfvissen ook om zeep geholpen. Zet de EU kraan vanuit Brussel maar vast dicht voor Frankrijk!Het zal toch wat zijn als er geen deal komt, omdat Frankrijk zo koppig als een ezel is?