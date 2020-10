AEX stevent af stevig dagverlies

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond donderdagmiddag tussentijds flink lager. De tweede golf aan coronabesmettingen die in steeds meer Europese landen tot wasdom is gekomen, krijgt nu ook vat op het beleggerssentiment. Olieconcerns behoorden tot de grote verliezers nu het vooruitzicht van verminderde economische activiteit de olieprijzen omlaag sleurt.

De AEX-index op beursplein 5 stond omstreeks 15.45 uur 2,3 procent lager op 558,89 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 838,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2,7 procent.

Olie- en gasconcern Shell was van de hoofdfondsen de grootste verliezer met een een min van 5,1 procent. Bij de middelgrote fondsen verloor SBM Offshore, de maritiem dienstverlener met veel klanten in de olie-industrie, 3,8 procent. Bodemonderzoeker Fugro kelderde bijna 17 procent, maar dat had ook te maken met de de herfinanciering van schulden en nieuwe aandelenuitgifte waarover het bedrijf onderhandelt. In Londen zakte BP 4,5 procent en Total verloor 3,5 procent in Parijs.

Olieprijs

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde tot onder de 40 euro. Brent-olie daalde 2,9 procent tot 42,06 dollar per vat.

Unibail-Rodamco-Westfield voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een winst van bijna 12 procent. Een groep aandeelhouders onder aanvoering van voormalig Unibail-baas Léon Bressler roept medeaandeelhouders op tegen de plannen voor een aandelenuitgifte te stemmen. Het winkelvastgoedfonds wil voor 3,5 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgeven om de schuldenlast terug te dringen.

Ryanair

Op de lokale markt klom CM.com 3 procent. Het technologiebedrijf heeft weinig last van de coronacrisis en zag de kwartaalomzet fors stijgen. Chiptoeleverancier RoodMicrotec, die ook met cijfers kwam, verloor 1,9 procent.

Ryanair verloor ruim 4,3 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij schroeft de capaciteit in de wintermaanden fors terug vanwege de nieuwe coronarestricties en dalende vraag naar tickets. Concurrenten easyJet en Lufthansa zakten dik 4,5 procent en in Amsterdam verloor Air France-KLM 2,6 procent.

Roche

In Zürich daalde Roche 3,4 procent. De Zwitserse farmaceut profiteerde afgelopen kwartaal van de verkoop van nieuwe medicijnen en coronatests. Wel kampte het bedrijf met meer concurrentie van goedkope kopieën van oudere medicijnen en het effect van patiënten die zorg meden door de coronapandemie.

De euro was 1,1697 dollar waard, tegen 1,1757 dollar een dag eerder.