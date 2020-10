Ook forse verliezen op beurzen in New York

Gepubliceerd op | Views: 429

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met aanzienlijke verliezen aan een nieuwe sessie begonnen. Net als in Europa en Azië maken beleggers op Wall Street zich zorgen over de economische schade van de strengere coronamaatregelen in veel landen. Ook zijn er weer diverse grote bedrijven met hun kwartaalcijfers gekomen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,9 procent lager op 28.268 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,1 procent tot 11630 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 11.633 punten.

Apple stond 1,5 procent lager na de kwartaalcijfers van de Taiwanese chipreus TSMC. Die belangrijke toeleverancier van chips voor iPhones boekte in de aanloop naar de verkoop van de iPhone 12 een recordwinst.

Morgan Stanley

Dat de coronacrisis bedrijven ook een duwtje in de rug kan geven, blijkt uit de kwartaalcijfers van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank profiteerde van de verhoogde activiteit op de financiële markten en zette een van zijn hoogste kwartaalwinsten ooit in de boeken. Het aandeel noteerde vlak.

United Airlines verloor 4 procent na de publicatie van dieprode kwartaalcijfers Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft het concern het erg zwaar door de coronacrisis. Bij Tiffany (plus 0,4 procent) dat met voorlopige gegevens kwam, is het beeld complexer. De juweliersketen heeft de laatste maanden de wereldwijde verkopen iets zien afnemen, maar de operationele winst ging stevig omhoog.