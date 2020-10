Fugro praat over aandelenuitgifte

Gepubliceerd op | Views: 3.458

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro is in vergevorderde gesprekken met banken en potentiële investeerders over herfinanciering van zijn schulden en een mogelijke aandelenuitgifte. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt omdat er in de markt over werd gespeculeerd.

Fugro verwacht tijdens de kwartaalupdate over de derde periode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. De bodemonderzoeker benadrukt dat het nog lang niet zeker is dat er een akkoord wordt bereikt.

Het aandeel Fugro daalde na de bekendmaking tot 8,6 procent.