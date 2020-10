Bedrijvigheid industrie New York en Philadelphia neemt toe

Gepubliceerd op | Views: 336

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De industrie in en rond New York is in oktober minder hard gegroeid dan een maand eerder. Dat maakte de Federal Reserve Bank van New York bekend. In en om het nabijgelegen Philadelphia nam de bedrijvigheid in de industrie juist sterk toe, bleek uit cijfers van de Federal Reserve van Philadelphia.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid in de New Yorkse industrie weerspiegelt, komt voor oktober uit op plus 10,5 tegen plus 17 in september. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van plus 14.

Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, uit op een stand van 32,3 tegen 15 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand van 14,8 gerekend.