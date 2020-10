'Ook Wall Street begint handelsdag in mineur'

Gepubliceerd op | Views: 778

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan donderdag naar verwachting voor een lagere opening. Net als in Europa en Azië maken beleggers op Wall Street zich zorgen over de economische schade van de strengere coronamaatregelen in veel landen. Ook zijn er weer diverse grote bedrijven met hun kwartaalcijfers gekomen.

Onder meer de techsector weet de aandacht op zich gericht, vanwege cijfers van de Taiwanese chipreus TSMC. Het concern heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt door orders van Apple, in de aanloop naar de verkoop van de iPhone 12. De verkopen kregen mogelijk ook een tijdelijke stimulans door Amerikaanse sancties tegen Huawei.

Dat de coronacrisis bedrijven ook een duwtje in de rug kan geven, blijkt uit de kwartaalcijfers van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank profiteerde van de verhoogde activiteit op de financiële markten en zette een van zijn hoogste kwartaalwinsten ooit in de boeken.

United Airlines

United Airlines schreef juist diep rode cijfers. Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft het concern het erg zwaar door de coronacrisis. Bij Tiffany, dat met voorlopige gegevens kwam, is het beeld complexer. De juweliersketen heeft de laatste maanden de wereldwijde verkopen iets zien afnemen, maar de operationele winst ging stevig omhoog.

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance heeft eveneens een kijkje in de boeken gegeven. Ander opmerkelijk nieuws is dat YogaWorks, een keten van yogascholen, faillissementsbescherming heeft aangevraagd.

Wells Fargo

Wells Fargo weet ook de aandacht op zich gericht. De bank heeft meer dan honderd medewerkers ontslagen omdat ze geprobeerd hadden om te frauderen met Amerikaanse coronasteunregelingen. Verder meldde clouddienstverlener Fastly dat zijn grootste klant, TikTok-moeder Bytedance, toch niet zoveel gebruik maakt van zijn diensten als verwacht.

De nieuwe cijfers over de uitkeringsaanvragen worden ook in de gaten gehouden op Wall Street. Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is onverwacht weer gestegen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde 898.000 nieuwe aanvragen, terwijl door economen alom op een verdere daling was gerekend.

De graadmeters in New York zijn woensdag ook al met verliezen gesloten. De markt reageerde toen op opmerkingen van minister van Financiën Steven Mnuchin. Die was vrij somber over de kans dat er nog een nieuw coronasteunpakket komt voor de presidentsverkiezingen. De Dow-Jonesindex ging 0,6 procent lager de handel uit op 28.514,00 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 3488,67 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in op 11.768,73 punten.