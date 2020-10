Handelstak stuwt resultaten Morgan Stanley

Gepubliceerd op | Views: 157

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft geprofiteerd van de verhoogde activiteit op de financiële markten in het afgelopen kwartaal. De winst werd daardoor opgestuwd. Slechts een keer eerder wist Morgan Stanley meer winst te boeken in een kwartaal.

De baten van de bank kwamen in de maanden juli, augustus en september uit op 11,6 miljard dollar, tegen 10 miljard dollar een jaar eerder. De handel in aandelen en andere financiële instrumenten leverden inkomsten van 4,1 miljard dollar op, wat een vijfde meer was dan in het derde kwartaal van 2019.

Onder de streep hield Morgan Stanley 2,7 miljard dollar over. Dat was een jaar eerder nog een kleine 2,2 miljard dollar.