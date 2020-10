Tiffany ziet winst stijgen, omzet bijna weer op niveau

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Juweliersketen Tiffany heeft in de maanden augustus en september goede zaken gedaan. Het Amerikaanse bedrijf meldt weliswaar een lichte daling van de wereldwijde verkopen in die periode ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar de operationele winst ging met een kwart omhoog. Bovendien was het omzetverlies veel lager dan in voorgaande maanden en ziet Tiffany een voortzetting van die positieve trend in oktober.

De onlineverkopen groeien al tijdens de hele coronacrisis hard en dat zette nu ook weer door. De omzet via internet was bijna twee keer zo hoog als vorig jaar en is dit jaar goed voor een achtste van de totale omzet. Voorheen lag dat aandeel rond de 6 procent.

De verkopen in China, waar de corona-uitbraak al maanden onder controle lijkt te zijn, bleven ook in augustus en september sterk. Thuismarkt de Verenigde Staten had te maken met een dramatische terugval in het aantal toeristen, toch daalde de omzet daar maar iets meer dan 10 procent. Daarmee laat die markt ook herstel zien. Topman Alessandro Bogliolo is dan ook tevreden met de resultaten. Wel verwacht hij nog steeds een stevige impact van de coronacrisis op de resultaten over dit hele jaar.

Tiffany is in een overnamesoap verwikkeld met het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). dat bedrijf achter merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora, deed vorig jaar november een overnamebod van meer dan 16 miljard dollar, maar blies de overname in september weer af. Tiffany zette daarop juridische stappen tegen LVMH.