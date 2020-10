'Frankrijk staat achter aandelenuitgifte AF-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 1.651 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Frankrijk steunt luchtvaartconcern Air France-KLM als dat geld op wil halen door extra aandelen uit te geven. Ook een obligatielening die later in aandelen omgezet kan worden is voor Parijs geen probleem, heeft Martin Vial, het hoofd van het Franse staatsorgaan dat investeringen in bedrijven beheert, gezegd.

Welke middelen Air France-KLM inzet en wanneer, zal de Franse overheid met het concern bespreken. Ook zal in die gesprekken worden gekeken hoeveel aandelen de onderneming uit zou kunnen geven.

Frankrijk is met een belang van iets meer dan 14 procent de grootste aandeelhouder in Air France-KLM. Nederland volgt met 14 procent van de aandelen. Als Air France-KLM nieuwe aandelen of een converteerbare obligatielening uitgeeft, zou dat kunnen beteken dat de belangen van de twee landen kleiner worden.

Luchtvaartmaatschappijen zitten wereldwijd in grote problemen door de coronacrisis. Er wordt veel minder gevlogen terwijl veel vaste kosten doorlopen. Air France kreeg inmiddels staatssteun vanuit Frankrijk en de Nederlandse overheid schoot KLM te hulp. Volgens Vial is gebrek aan geld op dit moment geen probleem voor Air France-KLM.