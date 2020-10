Fugro gaat Braziliaanse zeebodem in kaart brengen

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: Brazilië

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft met dochter Seabed Geosolutions een opdracht binnengehaald om de zeebodem bij Brazilië in kaart te brengen. Ook zit er een vervolgopdracht aan vast. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De bodem wordt op een diepte van meer dan 2200 meter in kaart gebracht. Daarmee vangt Fugro in het tweede kwartaal van volgend jaar aan. In totaal denkt het bedrijf circa acht maanden bezig te zijn met de twee onderzoeken.