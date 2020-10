AEX over breed front omlaag

quote: BartBelegger20 schreef op 15 oktober 2020 09:22:

@redactie: waarom plaatsen jullie dit soort nieuws altijd met zo'n emotie? "Aex opent 1,4% lager" is neutraal ipv "flink in het rood". Veel of weinig is sowieso relatief, maar een procent lager gezien de huidige volatiliteit op Aex valt misschien wel mee.



@redactie: waarom plaatsen jullie dit soort nieuws altijd met zo'n emotie? "Aex opent 1,4% lager" is neutraal ipv "flink in het rood". Veel of weinig is sowieso relatief, maar een procent lager gezien de huidige volatiliteit op Aex valt misschien wel mee.

omdat vandaag sensatie troef is, alles wat negatief is op de beurs wordt extra dik in de verf gezet want shorten is het nieuwe normaal. Het gaat niet meer om investeren maar om traden. Speelt geen rol wat de firma doet. De vraag is alleen kan ik shorten en een paar Euros of Dollars winst maken.