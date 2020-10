'Verzet aandeelhouders tegen aandelenuitgifte URW'

Als ze meedoen in de emissie verwatert er niets. Maar dat willen ze niet kennelijk. Maar hoe dan herfinancieren? Uitverkoop houden van het US vastgoed. Als je dan maar een redelijke prijs krijgt (boekwaarde is voldoende) . En de CEO eruit dan uiteraard. Koers ontpploft verder terug naar 40-50. (Aandeel was LOSER oktober volgens 75% van de gepeilde experts, hahahhahaha)