'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag waarschijnlijk lager. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met verliezen openen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een nieuw steunpakket voor de grootste economie ter wereld afnam. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde vrij somber te zijn over de kans dat er nog een nieuw coronasteunpakket komt voor de presidentsverkiezingen.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de strengere coronamaatregelen in veel Europese landen. Zo heeft Frankrijk de noodtoestand voor de volksgezondheid afgekondigd, die zaterdag ingaat. De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen. Portugal heeft voor het gehele land de ramptoestand uitgeroepen vanwege een sterke toename van het aantal coronabesmettingen. De regering krijgt daarmee bevoegdheden om de bewegingsvrijheid van mensen in het land sterk in te perken.

In Duitsland is in het laatste etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook in Groot-Brittannië loopt het aantal nieuwe besmettingen per dag snel op. De Britse hoofdstad Londen neemt naar verwachting binnen afzienbare tijd strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Brexit

Aan het brexit-front dreigt opnieuw een belangrijke deadline niet gehaald te worden. Donderdag verstrijkt het moment waarvoor volgens de Britse premier Boris Johnson een akkoord moet zijn bereikt over een handelsverdrag met de Europese Unie voor na het vertrek van de Britten. Beide partijen zijn tijdens maandenlange onderhandelingen echter nauwelijks bij elkaar gekomen.

Op het Damrak staat ABN AMRO in het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen het concern bijna afgerond. Hierdoor kunnen volgens De Telegraaf de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan. Analisten vermoeden dat de schikking voor ABN AMRO op zo'n 400 miljoen zal uitkomen.

Software en chips

De leverancier van software voor klantcontactcentra CM.com en chipleverancier RoodMicrotec kwamen nog met cijfers. CM.com boekte afgelopen kwartaal een brutowinst van 9,1 miljoen euro op een omzet van 38,5 miljoen euro. RoodMicrotec behaalde in het derde kwartaal een omzet van 3 miljoen euro.

De euro was 1,1749 dollar waard, tegen 1,1757 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 41,03 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 43,28 dollar per vat.