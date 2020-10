Nikkei lager door afnemende hoop steunpakket VS

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Verenigde Staten

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag lager gesloten. De hoop op een steunpakket voor de Amerikaanse economie nam af nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde vrij somber te zijn over de kans dat er nog een nieuw coronasteunpakket komt voor de presidentsverkiezingen. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de min op 23.507,23 punten. De daling werd aangevoerd door de telecombedrijven en de farmaceutische sector. Telecomconcern en techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, behoorde tot de staartgroep met een verlies van 2,1 procent. Ook de belangrijke Japanse exportbedrijven stonden onder druk door een waardestijging van de Japanse yen. Een duurdere yen maakt de producten van de exporteurs duurder in het buitenland.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,9 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de consumentenprijzen in september met 1,7 procent op jaarbasis zijn gestegen, tegen 2,4 procent in augustus. De producentenprijzen namen vorige maand af met 2,1 procent, tegen een daling van 2 procent in augustus. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent.

In Seoul verloor de Kospi 0,8 procent. Big Hit Entertainment, het bedrijf achter de populaire Zuid-Koreaans boyband BTS, beleefde een succesvolle beursgang. Het aandeel verdubbelde bijna in waarde ten opzichte van de introductiekoers. Andere Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijven werden daarentegen van de hand gedaan. JYP Entertainment en SM Entertainment zakten rond 6 procent.