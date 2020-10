Roche ziet verkoop stabiliseren door nieuwe medicijnen

Gepubliceerd op | Views: 183 | Onderwerpen: biotechnologie

ZURICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Roche profiteerde in het derde kwartaal van de groeiende verkoop van nieuwe medicijnen. Ook werden er nog steeds veel coronatests verkocht. Daarmee werd het effect van patiënten die zorg meden wegens de coronapandemie gecompenseerd. Ook was er meer concurrentie van goedkope kopieën op oudere medicijnen.

De verkoop van nieuwe middelen als kankermedicijn Tecentriq, multiple sclerose-medicijn Ocrevus, de hemofilie-behandeling Hemlibra en borstkankermedicijn Perjeta droegen bij aan de stabilisatie van de verkoop. De omzet stabiliseerde mede daardoor in het derde kwartaal, na een wat zwakker tweede kwartaal. In totaal had Roche voor 14,7 miljard Zwitserse frank aan inkomsten. Omgerekend is dat ongeveer 13,7 miljard euro. In de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller op net geen 44 miljard frank.

De komende tijd zal de antilichaamcocktail voor het coronavirus die Roche ontwikkelt met het Amerikaanse bedrijf Regeneron in de schijnwerpers staan. Voor dat middel is eerder deze maand bij de Amerikaanse toezichthouder toestemming gevraagd voor gebruik bij nood. De Amerikaanse president Donald Trump nam het experimentele medicijn nadat hij ziek werd door het coronavirus. "Roche loopt voorop in de strijd tegen het coronavirus met een groeiend portfolio van diagnostische oplossingen, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en een aantal partnerschappen in de hele wereld", zei topman Severin Schwan.

Roche bevestigt de verwachtingen voor heel 2020. De farmaceut gaat uit van een groei van de verkopen van een paar procent. Datzelfde geldt volgens de onderneming voor de winst per aandeel. Roche verwacht dat het dividend kan worden verhoogd.