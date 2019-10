Stevige winsten op koersenborden Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.175

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag stevig in het groen. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken en andere bedrijven. Ook bleef de markt gespitst op de ontwikkelingen rond de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de brexit. Volgens bronnen in Brussel zijn Groot-Brittannië en de Europese Unie dicht bij een voorlopig brexitakkoord.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 1 procent hoger op 27.058 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2999 punten en technologiegraadmeter Nasdag steeg 1,3 procent tot 8154 punten.

Aan het handelsfront kwamen berichten dat het voor China niet makkelijk wordt om jaarlijks voor 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen, tenzij er zowel aan Amerikaanse als aan Chinese zijde heffingen worden ingetrokken. De twee economische grootmachten sloten vrijdag een voorlopige handelsdeal. De aankoop van Amerikaanse landbouwproducten vormt daarin een belangrijke voorwaarde.

Goldman Sachs

JPMorgan Chase voerde zijn winst op dankzij een record aan commissies voor zakenbankdiensten en sterke prestaties met de handel in obligaties. Het aandeel won 3,7 procent. Goldman Sachs poetste een eerder verlies weg en was vlak na cijfers. Citigroup werd 1,5 procent hoger gezet en hypotheekverstrekker Wells Fargo klom 3 procent na resultaten.

Zorgverzekeraar UnitedHealth en medisch concern Johnson & Johnson (J&J) werden opnieuw positiever over hun winstprognose voor het lopende boekjaar. UnitedHealth sprong 7,6 procent omhoog en J&J noteerde een plus van 2 procent. Verder kwam ook vermogensbeheerder BlackRock (plus 2,9 procent) met resultaten, net als effectendienstverlener Charles Schwab (plus 5,3 procent).

GM

General Motors (GM) boekte een koerswinst van 2,3 procent. De autobouwer zou bijna een cao-akkoord hebben met vakbond United Auto Workers (UAW), na wekenlange stakingen die het bedrijf al meer dan 1 miljard dollar zouden hebben gekost.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,1039 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 53,48 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 59,41 dollar.