'Brexit-deal bijna rond'

Alles beter dan een No deal Brexit. Premier Boris Johnson wilde dat volgens mij het liefst. De rest opzadelen met alle problemen en dan zeggen we betalen niets. Wat een lang schaakspel is dit toch. En nog staat er niemand schaakmat. Het volk koos voor Brexit. Dan zullen ze het ook moeten ophoesten en afrekenen en zou het een ramp zijn als No Deal Brexit alsnog mogelijk wordt. Althans juist financieel gezien voor alle lidstaten, waaronder ook NL. Het zit hem veel minder in wel/niet de grenscontrole langs de Ierse Zee. Het is ego en geld wat de klok slaat ;-)