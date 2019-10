Behoorlijke plussen op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 436 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met aardige plussen gesloten. Het sentiment onder beleggers kreeg steun van de toenemende hoop op een brexitdeal. Verder volgden de financiële markten de handelsontwikkelingen en kwamen er kwartaalresultaten van grote Amerikaanse banken.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 579,87 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 853,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,2 procent. Londen was vrijwel vlak door een flinke stijging van het Britse pond. Volgens bronnen in Brussel zijn Groot-Brittannië en de Europese Unie dicht bij een voorlopig brexitakkoord.

ASML was een duidelijke winnaar bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 3 procent. Elektronicareus Samsung Electronics zou volgens mediaberichten overeenstemming hebben bereikt met de chipmachinemaker voor de aanschaf van vijftien EUV-chipmachines. Met het contract zou een bedrag van omgerekend zo'n 2,3 miljard euro zijn gemoeid.

ING

ING won 2,1 procent. De bank overweegt volgens Poolse media een overname van de Poolse mBank. Biotechnoloog Galapagos was koploper in de AEX met een plus van 3,3 procent, terwijl informatieleverancier RELX de rij sloot met een min van 1,3 procent.

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro een uitblinker met een plus van 11,5 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO. Grootste daler was apothekersbedrijf Fagron met een min van 3 procent, na een stijging van 6,6 procent een dag eerder.

Wirecard

In Frankfurt kelderde Wirecard bijna 13 procent. Zakenkrant Financial Times publiceerde documenten over mogelijke frauduleuze boekhoudpraktijken bij de Duitse betalingsverwerker. HelloFresh kreeg er ruim 23 procent bij. De Duitse maaltijdboxbezorger is positiever geworden over zijn resultaten dit jaar. De Britse detacheerder Hays won 8 procent in Londen na goed ontvangen cijfers.

De euro was 1,1039 dollar waard, tegen 1,1025 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 59,28 dollar per vat.