Schikking drukt op winst Wells Fargo

SAN FRANCISCO (AFN/RTR) - De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft afgelopen kwartaal fors minder winst geboekt. De bank moest een forse last nemen vanwege een schikking over wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verstrekken. Wel stond daar nog een eenmalige bate vanwege de verkoop van de pensioenentak tegenover.

De grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten haalde een winst van 4,6 miljard dollar, lager dan de 6 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. Aan de schikkingen met justitie was Wells Fargo in de periode 1,6 miljard dollar kwijt.

De baten van Wells Fargo stegen licht naar 22 miljard dollar, van 21,9 miljard dollar een jaar eerder. Daarvan was iets meer dan de helft afkomstig van rentebaten. Die zijn iets gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal, onder meer door de gedaalde rente.

Vorige maand stelde Wells Fargo Charles Scharf als nieuwe topman. Hij moet schoon schip maken bij de door schandalen geplaagde bank.