Resultaat Goldman lijdt onder afname deals

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Goldman Sachs heeft het derde kwartaal afgesloten met een beduidend lager resultaat. De Amerikaanse zakenbank behaalde minder inkomsten uit adviesdiensten voor fusies en overnames. Ook het begeleiden van uitgiftes van bijvoorbeeld aandelen of obligaties leverde het financiële concern minder op.

De nettowinst van Goldman Sachs bedroeg 1,8 miljard dollar over het derde kwartaal. Dat is een daling van 27 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale baten bij de bank liepen met 6 procent terug tot 8,3 miljard dollar. Goldman Sachs wijt de lagere resultaten onder andere aan een aanzienlijke afname van het aantal beursgangen in de afgelopen verslagperiode.

Branchegenoot Citigroup zag zijn nettoresultaat juist 6 procent toenemen tot 4,9 miljard dollar. De bank verdiende meer aan zakenbankdiensten. Verder zag Citigroup opbrengsten uit creditcards sterker oplopen dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Ook profiteerde de dienstverlener van een eenmalige belastingmeevaller.

Het concern kondigde onlangs ingrepen aan. De bank schrapt onder meer vierhonderd banen bij zijn handelsactiviteiten.