Vivendi blijft voor fusie bij Mediaset liggen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse mediaconcern Vivendi blijft fel gekant tegen een fusie bij het Italiaanse mediabedrijf Mediaset van oud-premier Silvio Berlusconi. Maar op de korte termijn zal de onderneming geen juridische stappen in Nederland zetten, nu de rechtbank in Spanje vorige week voor de deal is gaan liggen. Dat meldde de onderneming.

Bij de samensmelting van de Italiaanse activiteiten van Mediaset en diens meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten zou een nieuw mediabedrijf worden opgezet dat op papier in Nederland wordt gevestigd. Dat zou schaalvoordelen kunnen opleveren om beter te kunnen concurreren met grote videodiensten als Netflix, Amazon en Disney.

Vivendi, grootaandeelhouder van Mediaset, vindt dat het fusieplan te veel gericht is op het vergroten van de macht van de familie Berlusconi. De onderneming beloofde de beslissing over de te vormen Nederlandse houdstermaatschappij te zullen aanvechten bij Nederlandse rechters.