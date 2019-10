JPMorgan Chase boekt hogere winst

Gepubliceerd op | Views: 911

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal de winst opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Het financiële concern deed goede zaken met handel in vastrentende producten en streek een record aan commissies op voor zakenbankdiensten.

Handelsinkomsten op de markt voor vastrentende effecten stegen met een kwart, mede door volatiliteit op deze markt. Ondanks handelsspanningen en een vermeend slechtere markt voor beursgangen deed de bank ook goede zaken bij het begeleiden van bedrijven die aandelen of obligaties uitgeven.

De nettowinst in het derde kwartaal bedroeg 9,1 miljard dollar, een stijging van 8 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. De totale inkomsten namen eveneens met 8 procent toe tot 30,1 miljard dollar. De nettorentebaten stegen daarentegen met slechts 2 procent, mede door de impact van de recente renteverlaging door de Federal Reserve.