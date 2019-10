Zorgreus UnitedHealth positiever over winst

Gepubliceerd op | Views: 170

MINNETONKA (AFN) - De Amerikaanse zorggigant UnitedHealth heeft zijn prognose voor de winst in het lopende boekjaar verhoogd. Het concern zette in het derde kwartaal een hogere omzet en winst in de boeken. Met name het onderdeel dat zorginformatie levert deed goede zaken.

UnitedHealth gaat voor heel 2019 nu uit van een winst per aandeel tussen de 14,15 dollar en 14,25 dollar. Eerder ging de onderneming uit van een winst per aandeel van maximaal 14,15 dollar. Na afloop van het tweede kwartaal krikte UnitedHealth zijn winstdoel ook al op.

De omzet van UnitedHealth nam in het derde kwartaal met 6,7 procent toe tot 60,4 miljard dollar. Daarbij stegen de opbrengsten bij Optum, dat onder andere zorgverleners van data en analysemiddelen voorziet, met dubbelcijferige percentages. Op vlak van zorgverzekeringen dikten de opbrengsten met 4,7 procent aan. De nettowinst steeg tot 3,6 miljard dollar, tegenover een kleine 3,3 miljard dollar een jaar eerder.