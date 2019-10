Lagere winst voor BlackRock

Gepubliceerd op | Views: 704

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het beheerde vermogen van de onderneming nam dit kwartaal met 84 miljard dollar toe. In totaal heeft BlackRock nu een beheerd vermogen van 6,9 biljoen dollar.

De nettowinst kwam uit op 1,1 miljard euro, van 1,2 miljard een jaar eerder. De onderneming wijt dat aan een lagere niet-operationele winst en een hoger belastingniveau. De omzet steeg met 3 procent, onder meer vanwege meer commissies en een forse stijging van de inkomsten uit technologische diensten. Die ging met haast een derde vooruit.