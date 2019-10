Eneco lijft Duitse laaddienstverlener in

Gepubliceerd op | Views: 509 | Onderwerpen: Duitsland, energie

ROTTERDAM (AFN) - Energiebedrijf Eneco neemt de de Duitse laaddienstverlener chargeIT mobility over. Met de deal breidt Eneco zijn aanwezigheid in Europa verder uit. Financiële details over de overeenkomst werden niet gemeld.

Bij chargeIT werken veertig medewerkers. Die komen in dienst van Eneco. Ook worden de klanten van de laaddienstverlener overgenomen en voegt Eneco circa 3000 oplaadpunten toe aan zijn totaal. ChargeIT wordt onderdeel van Eneco eMobility.

Het is de tweede overname van Eneco eMobility dit jaar. De laaddienstverlener nam afgelopen voorjaar 100 procent van de aandelen van Flow Nederland over.