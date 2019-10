BAM wil ook in België samen asfalt maken

Gepubliceerd op | Views: 1.043 | Onderwerpen: België

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM wil zijn Belgische asfaltfabriek samenvoegen met die van branchegenoot Viabuild. De twee partijen brengen beide een asfaltcentrale in, in Vinalmont en Grimbergen, en krijgen allebei de helft van het samenwerkingsverband in handen.

De samenwerking volgt nadat BAM in Nederland een dergelijke constructie voor ogen had. Eind vorig jaar kondigden BAM en Heijmans aan hun asfaltactiviteiten samen te willen voegen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het verzoek om die samenvoeging goed te keuren nog in beraad.

De samensmelting in België moet ook nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit van dat land. BAM en Viabuild verwachten dat dit begin volgend jaar gebeurt.