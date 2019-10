HelloFresh ziet het zonniger in

Gepubliceerd op | Views: 236

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdboxleverancier HelloFresh is positiever geworden over zijn resultaten dit jaar. Het bedrijf stelde zowel zijn verwachting voor de aangepaste winstmarge als de omzetgroei naar boven bij. Reden daarvoor zijn de sterker dan verwachte resultaten in het derde kwartaal.

HelloFresh voorziet nu voor dit jaar een aangepaste winstmarge, het aangepaste bedrijfsresultaat gedeeld door de omzet, van tussen de 0,5 en 1,75 procent. Eerder dacht de onderneming nog dat die winstmarge tussen de -1 en 1 procent uit zou komen. De omzet groeit nu naar verwachting met 31 tot 33 procent. Die groei schatte HelloFresh eerder tussen 28 en 30 procent in.

HelloFresh denkt dat de omzet in het derde kwart op 438 miljoen à 441 miljoen euro uitkomt. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedraagt vermoedelijk tussen de 13,5 miljoen en 15,5 miljoen euro, waar zowel de Amerikaanse als de internationale tak aan bijdraagt. Begin volgend maand komt HelloFresh met de definitieve cijfers over het derde kwartaal.

Volgens analisten van Berenberg laat de verhoging van de verwachtingen zien dat HelloFresh nieuwe klanten weet aan te trekken. Ook zouden klanten langer de maaltijdboxen willen blijven ontvangen.