'Licht positief begin voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten en wachten op meer duidelijkheid over de handelsdeal tussen de VS en China. Daarnaast wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo en Citigroup die later op de dag naar buiten komen.

De Britse premier Johnson treedt volgens zijn woordvoerder niet af als komende week het Lagerhuis zijn regeringsplan wegstemt. De verklaring over de plannen van de regering-Johnson werd maandag in het parlement voorgelezen door koningin Elizabeth II. De vorstin herhaalde in de troonrede namens de regering dat het land 31 oktober uit de Europese Unie treedt. Donderdag en vrijdag wordt er een Europese top gehouden over de brexit.

Op het Damrak staan de banken in de schijnwerpers. De Nederlandsche Bank (DNB) kondigde aan in te grijpen op de woningmarkt. Banken moeten straks meer kapitaal aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles. Door deze maatregel zullen de banken beter in staat zijn om de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen, zegt de toezichthouder. Het gaat in totaal om circa 3 miljard euro, dat de Nederlandse banken gezamenlijk extra achter de hand moeten hebben.

ING

ING overweegt een overname van de Poolse mBank. De dochteronderneming van de Nederlandse bank in Polen, ING Bank Slaski, heeft een team van specialisten opgezet om die aankoop te onderzoeken. Dat schrijft de Poolse krant Rzeczpospolita zonder te vermelden waar het die informatie vandaan heeft.

SnowWorld heeft het resterende belang in de wintersportwinkels in zijn vestigingen in Amsterdam, Rucphen en Terneuzen overgenomen. Daarmee is de uitbater van wintersporthallen volledig eigenaar van alle winkels in zijn Nederlandse vestigingen bij de aftrap van de aankomende wintersportseizoen.

Koersen

De meeste Europese beurzen deden maandag een stap terug. De AEX-index verloor 0,4 procent tot 575,21 punten, terwijl de MidKap 0,4 procent steeg tot 847,11 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent. Wall Street ging licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 26.787,36 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq verloren eveneens 0,1 procent.

De euro was 1,1031 dollar waard, tegen 1,1025 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 53,23 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 58,91 dollar per vat.