Unibail verkoopt wolkenkrabber in Parijs

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het kantoorgebouw Tour Ariane in La Defense, het zakendistrict van Parijs. Volgens het vastgoedbedrijf is met de deal een nettoprijs van 464,9 miljoen euro gemoeid.

De nieuwe eigenaar van de 64.500 vierkante meter vloeroppervlak tellende wolkenkrabber is het Singaporese investeringsfonds GIC. De deal moet voor het einde van het jaar worden afgerond.

Het bedrijf had eerder al aangegeven voor 3 miljard euro aan bezittingen te gaan verkopen. Daar is deze deal een onderdeel van.