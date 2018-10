Kleine minnen verwacht op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 343

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen maandag naar verwachting met lichte verliezen de nieuwe week aanvangen. Oplopende spanningen tussen westerse mogendheden en Saudi-Arabië, als gevolg van de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, drukken het sentiment, terwijl ook de handelsspanningen tussen de VS en China voor een negatieve tendens blijven zorgen. De recent opgelopen rentes op obligaties vergroten de mineurstemming onder beleggers.

De in de VS wonende journalist verdween begin deze maand, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan. President Donald Trump zei Saudi-Arabië zwaar te straffen als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord.

Verschillende bestuurders van Amerikaanse bedrijven zegden inmiddels al wel hun deelname aan een investeerdersconferentie in Saudi-Arabië later deze maand af. Onder hen de bestuursvoorzitter van JPMorgan Chase Jamie Dimon en Ford-preses Bill Ford. BlackRock-baas Larry Fink en en zijn collega-investeerder Stephen Schwarzman van branchegenoot Blackstone zouden hun aanwezigheid heroverwegen.

Sears

Beleggers verwerken verder de resultaten van Bank of America (BofA). De bank wist het afgelopen kwartaal een recordwinst in de boeken te zetten. BofA profiteerde onder meer van de eerdere belastingverlagingen en de verbeterde economische omstandigheden. Ook de oplopende rentes deden de prestaties van de bank goed.

De geplaagde winkelketen Sears heeft inmiddels faillissementsbescherming aangevraagd. Dit biedt onder meer de mogelijkheid grondig in de schuldenlast in te grijpen, zonder verplichte sluiting van het bedrijf. De afgelopen periode is veel van de beurswaarde van Sears, dat onder meer gebukt gaat onder een aanzienlijke schuldenlast, al verdampt.

Dow Jones

Verder wordt gereageerd op tegenvallende data over de winkelverkopen en iets beter dan voorziene cijfers over de industriële bedrijvigheid in de belangrijke regio New York. Later volgen nog cijfers over de bedrijfsvoorraden. Ook worden Trumps opmerkingen over mogelijk meer Amerikaanse heffingen op Chinese goederen verwerkt.

De beurzen in New York sloten vrijdag met winsten, nadat de graadmeters eerder die week vooral rood kleurden. De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,2 procent op 25.339,99 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 2767,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 7496,90 punten.