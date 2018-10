Europese beurzen opnieuw in het rood

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen stonden maandag opnieuw in het rood na de zware koersverliezen van vorige week. De stijgende obligatierentes, de brexit-onderhandelingen en de handelszorgen bleven drukken op het beurssentiment. Op het Damrak kelderde biotechnologiebedrijf Probiodrug na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 514,67 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 724,76 punten onder aanvoering van betaalbedrijf Adyen (min 4,4 procent). Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2,4 procent. KPN was de sterkste stijger met een plus van ruim 2 procent. Volgens marktonderzoeker Telecompaper is het telecombedrijf een nieuw strategisch plan aan het voorbereiden. Banenreducties zijn daar vermoedelijk onderdeel van.

Lokale markt

Bij de kleinere bedrijven verloor Heijmans 9,6 procent. Netbeheerder TenneT heeft het contract opgezegd met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles, voor de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten. Volgens Heijmans is er een verschil van inzicht over het project. Het contract had een waarde van 250 miljoen euro.

Op de lokale markt kelderde Probiodrug bijna 19 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf, dat werkt aan geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer, waarschuwde voor dieprode cijfers. Chemiebedrijf Avantium zag 18,5 procent aan beurswaarde verdampen vanwege de ruzie met partner BASF over het gezamenlijke bedrijf Synvina. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel.

Beursgang

In Frankfurt won Ceconomy 1,2 procent. Pieter Haas, de Nederlandse topman van het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, is afgelopen weekend opgestapt. De Duitse elektronicaverkoper kampt met tegenvallende resultaten en gaf onlangs een nieuwe winstwaarschuwing.

Shurgard Self Storage Europe ging naar de beurs in Brussel. De Luxemburgse internationale opslagverhuurder noteerde op 24,15 euro, tegen een introductieprijs van 23 euro per aandeel.

ConvaTec

In Londen ging ConvaTec 29 procent onderuit. De Britse verkoper van medische producten verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar. Ook kondigde topman Paul Moraviec aan met pensioen te gaan.

De euro was 1,1585 dollar waard, tegen 1,1562 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,59 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 81,01 dollar per vat.