'Afgeslankt Akzo zet stap vooruit'

AMSTERDAM (AFN) - Verfconcern AkzoNobel zal het derde kwartaal van het jaar naar verwachting met iets betere resultaten op de proppen komen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Uit een analistenraming die het bedrijf op de eigen website heeft gepubliceerd blijkt dat onder meer dat de winst en omzet hoger uitvallen. Akzo opent woensdag de boeken.

Volgens de kenners zal Akzo een omzet van ruim 2,43 miljard euro in de boeken hebben gezet. Dat was vorig jaar krap 2,42 miljard euro. Het bedrijfsresultaat komt volgens de consensus uit op 311 miljoen euro, circa 17 miljoen meer dan in het derde kwartaal van 2017. De operationele winst stijgt met 12 miljoen euro tot ruim 227 miljoen euro.

Het gaat overigens om resultaten uit voortgezette activiteiten na de afgeronde verkoop van Specialty Chemicals, dat onlangs werd omgedoopt tot Nouryon. Akzo verkocht zijn chemiedivisie onder druk van aandeelhouders, na vergeefse pogingen van het Amerikaanse PPG Industries om AkzoNobel in zijn geheel in te lijven. De verkoop aan investeerders Carlyle en GIC werd onlangs afgerond en aandeelhouders werden door Akzo, als beloofd, ruimhartig beloond.

Akzo maakte onlangs bekend 5,5 miljard euro extra uit te keren aan aandeelhouders. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal Akzo eigen aandelen gaan inkopen. Op 13 november is het aan de aandeelhouders om over het nieuwe voornemen van Akzo te stemmen.

Waar aandeelhouders van de verfreus tevreden lijken, geldt dit vooralsnog niet voor het personeel. Die eisen onder meer een loonsverhoging als onderdeel van een nieuwe cao voor zowel Akzo als Nouryon. Ook zouden ze graag zien dat Akzo een bijstorting doet om het pensioentekort op te lossen. Om hun eisen kracht bij te zetten werd al meermaals gestaakt.

Bij de prestaties van de resultaten zal de aandacht verder uitgaan naar de vooruitzichten voor 2018 en de langere termijn. Zeker gelet op de recente winstwaarschuwing van branchegenoot PPG als gevolg van hogere grondstofprijzen, stijgende vaste kosten en negatievere wisselkoerseffecten. Akzo zou die trends volgens kenners eerder al hebben onderkend.