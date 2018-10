DSM opent nieuwe fabriek in India

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: India

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft zijn aanwezigheid in India vergroot door de opening van een tweede fabriek voor de divisie Animal Nutrition & Health. De fabriek staat in Jadcherla, ten zuiden van de grote stad Haiderabad.

DSM speelt met de nieuwe fabriek in op de groeiende vraag in India rond veevoer. India is een van de sterkst groeiende opkomende economieën ter wereld.