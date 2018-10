'Streep door contract slecht nieuws Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 1.222

ASMTERDAM (AFN) - Het stopzetten van een contract tussen TenneT en een consortium waar Heijmans deel van uitmaakt zal van negatieve invloed zijn op de koers van de bouwonderneming. Over de juridische en financiële afhandeling van de contractbeëindiging is verder nog weinig duidelijk, schrijft ING in een analistenrapport.

TenneT heeft een streep gezet door het contract met een consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Er zou een verschil van inzicht zijn over het project. De partijen onderhandelen momenteel over een schikking.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 14,45 euro. Het aandeel Heijmans stond maandagochtend omstreeks 10.35 uur 8,9 procent lager 10,66 euro.