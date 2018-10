MKB Nedsense in continue handel

Gepubliceerd op | Views: 323

AMSTERDAM (AFN) - De handel in aandelen van investeringsmaatschappij MKB Nedsense is per maandag doorlopend. Door de aanstelling van een zogeheten liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd, aldus het bedrijf in een verklaring.

De continue handel in het aandeel past volgens het bedrijf bij de groeiambities van de onderneming. Verder maakten MKB Nedsense bekend dat de verkoop van Aquaserva/Biobeheer is afgerond. Een deel van de opbrengst is gebruikt voor de aflossing van een lening aan Value8.