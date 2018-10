ABN AMRO neemt last voor ingreep zakenbank

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO neemt in de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar een last op van 27 miljoen euro, als gevolg van eerder aangekondigde ingrepen bij zijn zakenbank. Verder zorgde de verkoop van de Luxemburgse divisie voor vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten van ABN voor 12 miljoen euro aan opbrengsten.

ABN kondigde begin augustus een ingreep aan bij zijn Corporate & Institutional Bank (CIB). Daarbij verdwijnen onder meer 250 banen. Om de winstgevendheid te verbeteren wil de bank zich bij de zakenbank bijvoorbeeld minder richten op de sectoren waarvan de inkomsten uiterst wisselvallig zijn. Eerder werd gemeld dat met de ingreep een bedrag is gemoeid van ongeveer 50 miljoen euro.

Volgens ABN zullen verdere provisies op een later tijdstip worden geboekt. De verkoop van zijn Luxemburgse vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten aan BGL BNP Paribas werd begin september afgerond. ABN maakt de resultaten over het derde kwartaal 7 november bekend.

Verder kondigde de bank aan dat het aandeelhouders op 16 november zal bijpraten tijdens een investeerdersdag. Het is voor het eerst sinds de beursgang van ABN AMRO dat de bank zijn aandeelhouders bij zal praten over de gevoerde strategie. De bijeenkomst vindt plaats in Londen.