Nikkei begint week met fors verlies

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met een fors verlies geëindigd en bereikte het laagste niveau in vijf weken. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen van afgelopen week. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen omlaag.

De Nikkei-index in Tokio sloot 1,9 procent lager op 22.271,30 punten. Zwaargewicht Softbank raakte ruim 7 procent kwijt. Beleggers maakten zich zorgen over de banden van het Japanse technologieconcern met Saudi-Arabië, dat onder internationale druk staat na de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Khashoggi was een fel criticus van de Saudische machthebber kroonprins Mohammed bin Salman. Saudi-Arabië is een grote geldschieter van het Softbank Vision Fund.

De exportbedrijven gingen eveneens omlaag door de vrees dat de Verenigde Staten harder gaan optreden tegen valutamanipulatie door landen als Japan. Een duurdere Japanse yen zou de winsten van de exporteurs onder druk zetten. De automakers Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, zakten tot 2,6 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent lager en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 1 procent en in Seoul zakte de Kospi 0,9 procent.