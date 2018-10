Handelshuis Hudson River naar Dublin na brexit

Gepubliceerd op | Views: 472 | Onderwerpen: Brexit

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Effectenhandelaar Hudson River Trading kiest voor de Ierse hoofdstad Dublin als zijn basis voor Europese operaties na de brexit. Hudson River behoort tot de grootste zogenoemde flitshandelaren in Europese aandelen.

Het bedrijf is nu bezig drie vacatures in Dublin te vervullen en heeft de Ierse centrale bank om een vergunning gevraagd. Voor het einde van dit jaar wil de onderneming meer dan vijf werknemers in Dublin hebben en volgend jaar worden nog meer werknemers aangenomen. Het Europese hoofdkantoor van Hudson River blijft wel in Londen.

Door voor Dublin te kiezen kan Hudson River zijn Europese klanten blijven bedienen in het geval van een brexit zonder handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Ook andere flitshandelaren zoals Citadel Securities, Susquehanna International Group en Virtu Financial zijn vanuit Dublin actief op de Europese markt.

In juli kondigde beursintermediair Jane Street Financial aan naar Amsterdam te komen vanwege de brexit. Ook andere financiële spelers zoals Tradeweb, NEX Group, Cboe Global Markets en MarketAxess kozen om die reden al voor een kantoor in Amsterdam.