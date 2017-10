'Tesla stuurt honderden werknemers weg'

Gepubliceerd op | Views: 286

SAN FRANCISCO (AFN) - Tesla heeft afgelopen week minstens vierhonderd werknemers de laan uitgestuurd. De fabrikant van elektrische auto's deed dat volgens verscheidene Amerikaanse media nadat de prestaties van het personeel langs een meetlat waren gelegd.

Het bedrijf kwam onlangs met tegenvallende cijfers over de Model 3, een wat goedkopere wagen die het merk Tesla ook bereikbaar moet maken voor elektrische rijders met een wat kleinere portemonnee. Het lukt tot dusver lang niet de productie van dat nieuwe model op het gewenste niveau te krijgen.

Tesla heeft bevestigd dat er een ontslagronde is geweest maar trad niet verder in detail. Amerikaanse media schatten het aantal weggestuurde mensen tussen de vierhonderd en zevenhonderd. Het zou gaan om medewerkers zowel in de fabriek als op kantoor.

Prestaties evalueren

Bij Tesla werken in totaal 33.000 mensen. Het technologiebedrijf liet in een verklaring weten dat het normaal is voor een onderneming van die omvang om van tijd tot tijd de prestaties van het personeel te evalueren, en dat dit er soms toe leidt dat er mensen moeten vertrekken.

Met een orderboek van inmiddels meer dan 450.000 exemplaren is het zaak dat Tesla de productie van de Model 3 snel op stoom krijgt. Topman Elon Musk zei eerder deze maand nog dat hij er alle vertrouwen in heeft dat dit lukt.