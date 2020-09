Fitch bevestigt rating ING

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: Fitch

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn rating voor ING gelijk gehouden op A+. De prognose voor de financiële instelling gaat naar negatief.

Dat het kredietoordeel gelijk is gebleven is opmerkelijk, want Fitch had ING eerder op de Rating Watch Negative staan. Het ratingbureau meent nu echter dat ING genoeg ruimte heeft om druk op de kwaliteit van de bezittingen en winst op te kunnen vangen. Dat de outlook toch nog negatief is, komt omdat Fitch risico's verwacht van de coronacrisis.