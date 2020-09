Apple stopt bloedzuurstofsensor in nieuwe Apple Watch

Gepubliceerd op | Views: 273

CUPERTINO (AFN) - Apple heeft zijn nieuwe smartwatch uitgerust met een bloedzuurstofmeter. Die smartwatch komt in meer kleuren beschikbaar en Apple introduceerde ook nieuwe armbandjes. Daarnaast heeft het bedrijf ook een goedkopere Apple Watch SE geïntroduceerd die qua mogelijkheden lijkt op de vorige versie van de smartwatch, met een scherm dat altijd aan blijft en de mogelijkheid om een hartfilmpje te maken.

Verder vernieuwde Apple ook de iPad en de iPad Air en kwam het bedrijf met een nieuwe fitnessdienst. Een abonnement daarop is ook te krijgen in een nieuwe abonnementenbundel die Apple One gaat heten. Klanten krijgen dan onder meer Apples muziek-, spelletjes- en videostreamingdiensten en extra cloudopslag voor één vast maandelijks bedrag.

Normaal gesproken kondigt Apple in september ook zijn nieuwe iPhones aan, maar dat wordt dit jaar niet verwacht. Door de coronacrisis is de ontwikkeling en productie van de nieuwe toestellen vertraagd. Apple zou mogelijk volgende maand een apart event voor de iPhone houden.