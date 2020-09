'Havermelk-maker Oatley overweegt beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 104

MALMÖ (AFN/BLOOMBERG) - De maker van havermelk Oatly overweegt volgens ingewijden een beursgang. Volgens de bronnen zou het Zweedse bedrijf bij een beursintroductie op zo'n 5 miljard dollar gewaardeerd worden.

De beursgang zou plaatsvinden in de eerste helft van 2021. Oatley zou gesprekken hebben gevoerd met potentiële adviseurs over de mogelijkheid van een beursnotering in de Verenigde Staten. Ook zou Oatly een notering in Hongkong overwegen.

In juli haalde de havermelkmaker 200 miljoen dollar aan nieuw kapitaal binnen van een groep investeerders. Onder anderen beroemdheden Oprah Winfrey, Jay-Z en Natalie Portman zagen brood in Oatly. Naar verluidt kreeg de groep, aangevoerd door investeerder Blackstone, daarmee circa 10 procent van Oatly in handen.

Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijker, veganistisch alternatief voor zuivel. Sinds vorig jaar maakt het in Malmö gevestigde bedrijf ook drank in Nederland. In Vlissingen produceert de onderneming zowel voor de Nederlandse markt als voor omliggende regio's.