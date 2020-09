Barclays: top pick SBM Offshore nog ondergewaardeerd

Gepubliceerd op | Views: 386

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeel van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore blijft ondergewaardeerd. Dat zegt de Britse bank Barclays die SBM ziet als een 'top pick' in de oliedienstverlening.

Barclays verwijst naar de onderhandelingen van SBM met het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras over een charter contract voor het productie- en opslagschip (FPSO) Almirante Tamandaré. De FPSO moet worden ingezet in het offshore-veld Buzios, dat deel uitmaakt van het Santos-bassin. De verwachte productiecapaciteit van de FPSO moet 225.000 vaten olie en 12 miljoen kubieke meter aardgas per dag worden.

Er zijn nog geen financiële details bekend, maar Barclays zegt dat het waarschijnlijk om een omvangrijke opdracht zal gaan. De bank stelt dat SBM een "onderscheidende speler" is in de Europese oliedienstverlening en dat vers nieuws voor een significante waardestijging kan zorgen voor het bedrijf. Het advies van Barclays staat op overweight.

Het aandeel SBM sloot dinsdag met een plus van 5 procent op 14,57 euro.