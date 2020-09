IMCD koopt Indiase chemiedistributeur Signet en plaatst aandelen

Imcd is sowieso te hoog gewaardeerd. Het is niet meer normaal hoe hoog de koers staat. Deze sector die net als tech niet geraakt is door Corona en toch slechter dan vorig jaar heeft gepresteerd staat ongeveer 40 procent hoger dan vorig jaar (60 euro). Overigens was de toekomst ook erg wazig bij de laatste Q2-cijfers. Ten slotte, is er een gem. koers afgegeven van 75 euro, terwijl de koers boven 90 euro is. Enig bedrijf in AEX dat hogere koers heeft dan het gemiddelde advies en wel meer dan 20 proc. Het moet niet gekker worden!!!