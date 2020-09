IMCD koopt Indiase chemiedistributeur Signet en plaatst aandelen

Gepubliceerd op | Views: 285 | Onderwerpen: India

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt zijn Indiase branchegenoot Signet over. Dat gebeurt in twee delen waarbij het Rotterdamse bedrijf nu 70 procent van Signet in handen krijgt en de resterende 30 procent in 2024. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar IMCD kondigt wel de plaatsing van nieuwe aandelen aan om de deal te bekostigen.

Signet richt zich op de distributie van stoffen voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdunners en zoetstoffen. Behalve in India is de onderneming ook actief in Bangladesh, het Midden-Oosten en Afrika. In de twaalf maanden tot en met juni had Signet een omzet van ongeveer 152 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebita) van zo'n 39 miljoen euro.

IMCD gaat voor maximaal 400 miljoen euro aan aandelen plaatsen via een versnelde bookbuild-procedure om de overname te bekostigen. Daarnaast wil het bedrijf de opbrengst van de aandelenuitgifte gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.