Fitch verlaagt rating ABN AMRO

ABN veroorzaakt deze downgrade dus zelf omdat ze een deel van de leningen die dus volgens Fitch minimaal 10% van het vreemd vermogen moeten zijn aflost.



Gestraft voor prudent beleid dus omdat ze geld over hebben.



Ze moeten nu dus ook nog extra gaan aflossen in het deel van de 90% zodat dat andere deel weer meer dan 10% wordt om die rating terug te krijgen.



Je kan er natuurlijk ook gewoon lak aan hebben aan die op winst bejag zogenaamd onafhankelijke reeting agency's rapporten.



Dit bericht was overigens al tijdens de beurs bekend en niet pas nabeurs.



Het internet vind dit bericht op de website van Fitch om 17.04 uur, dus dat is het tijdstip voor iedereen en natuurlijk ruim ervoor de betalende klanten.