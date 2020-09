Bedrijvigheid industrie New York groeit flink sterker

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De industrie in en rond New York groeit in september duidelijk sterker dan een maand eerder. Dat maakte de Federal Reserve Bank van New York bekend.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, komt voor september uit op plus 17 tegen plus 3,7 in augustus. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van plus 6,8.

De index staat daarmee op het op een na hoogste niveau sinds 2018. De industrie in de omgeving van New York laat herstel zien van de zware klappen van de coronacrisis want in april en mei was er nog zeer sterke krimp van de industriële bedrijvigheid rond de stad.